Завершился визит президента Сирии в Азербайджан

Завершился рабочий визит президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.
Президента Сирии проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Ранее Ахмед аш-Шараа посетил Аллею почетного захоронения в Баку. Он почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.