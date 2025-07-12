В Армении ищут способ продлить арест Карапетяна

Несколько дней подряд в правительственных кругах Армении проходят совещания, на которых якобы обсуждается возможность продления ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом утверждает издание «Паст» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в рамках текущего уголовного дела основания для дальнейшего содержания Карапетяна под стражей исчерпаны, и продление ареста на его основе представляется затруднительным.

В связи с этим, утверждает источник, якобы рассматривается возможность возбуждения нового уголовного производства, по которому может быть подано ходатайство о продлении меры пресечения еще на два месяца. Собеседник издания отмечает, что никаких новых обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для нового дела, выявлено не было.

Издание также сообщает, что подробности возможного нового эпизода могут быть раскрыты в начале следующей недели.