Россия сосредоточила в Украине рекордные силы

Россия по состоянию на начало июля привлекла к войне против Украины более 700 тысяч военнослужащих. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

«По состоянию на начало июля для ведения боевых действий против Украины Россия привлекает наземное группирование Вооруженных сил численностью более 700 000 человек», - уточнили в украинской разведке.

По данным спецслужбы, численность российских войск по сравнению с маем выросла еще на 60 тысяч человек, а с ноябрем 2024 года – на 120 тысяч.

Помимо этого, Россия для выполнения задач на оккупированных территориях Украины и в приграничных областях России (Брянская, Курская, Белгородская) активно привлекает подразделения Росгвардии, чья численность в настоящее время составляет до 35 тысяч человек.