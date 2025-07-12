Операция под звуки взрывов: во время атаки Киева врачи пересадили органы трем детям

В киевском детском медицинском центре «Охматдит» на этой неделе впервые пересадили органы ребенка, у которого была констатирована смерть головного мозга, трем другим детям. Врачам пришлось оперировать 10 июля «под звуки сирен и взрывов», следует из сообщения «Охматдита».

«Благодаря героическому решению родителей, давших согласие на посмертное донорство, были спасены жизни трех детей», - сказано в сообщении.

Находившейся в реанимации 16-летней девушке была пересажена печень, 14-летнему мальчику, который провел семь месяцев в реанимации, — почки, 12-летней девочке в Институте сердца Украины — сердце. Все они были в тяжелом состоянии, для них это был единственный шанс остаться в живых, отмечают врачи «Охматдита».

Операции по пересадке органов, которые продолжались 13 часов, врачам пришлось проводить во время воздушной тревоги и ракетного обстрела Киева, поскольку перенести трансплантации было невозможно.

В ночь на 10 июля Россия атаковала Украину ракетами и почти 400 дронами, главной целью был Киев. В результате ночной атаки две жительницы Киева погибли, 19 — пострадали.