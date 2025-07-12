Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран

В туристическом центре «Шахдаг» при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) проходит 1-й саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств. Основной целью проведения мероприятия является налаживание культурных, историко-географических связей между горнолыжными курортами тюркоязычных государств в рамках Союза, стимулирование взаимного развития горного и зимнего туризма, достижение устойчивого экономического развития зимнего и летнего туризма, в том числе установление совместного сотрудничества, поддержка продвижения горных курортов, входящих в Союз. Наряду с этим, саммит будет способствовать развитию горнолыжного туризма между тюркоязычными государствами, осуществлять обмен опытом, повышать привлекательность и конкурентоспособность тюркских стран в этой сфере.

В форуме принимают участие официальные лица ОТГ, Государственного агентства по туризму Азербайджана, руководители и представители горных курортов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции и Кыргызстана. Выступая на саммите, председатель Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств Рустам Наджафов отметил, что Союз играет роль многосторонней платформы сотрудничества тюркоязычных стран в области горнолыжного туризма. Он подчеркнул, что наличие у государств-членов богатого горного рельефа и благоприятных климатических условий создает широкие возможности для развития различных видов туризма в этой области. Председатель Союза отметил, что расширение совместного сотрудничества в будущем поспособствует формированию совместных туристических проектов и повышению конкурентоспособности на международном рынке. Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвохид Азимов в своем выступлении отметил, что создание Союза является важным событием с точки зрения укрепления сотрудничества и обмена опытом между тюркскими государствами в сфере туризма. Он подчеркнул, что туристические курорты стран-членов ОТГ благодаря совместным проектам, взаимным рекламным кампаниям и единому туристическому бренду в будущем станут еще более развитыми и узнаваемыми на мировом туристическом рынке. Мирвохид Азимов выразил уверенность в том, что ОТГ будет поддерживать эти инициативы, и в дальнейшем платформа станет расширяться и наращивать свой потенциал.

Советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде в своем выступлении подчеркнул важность создания Союза горнолыжных курортов тюркских государств и совместной деятельности, осуществляемой в этих рамках, с точки зрения наличия важного экономического и социального потенциала горнолыжного туризма. Он отметил, что системное укрепление связей между странами Союза внесет важный вклад в увеличение взаимного турпотока, расширение сотрудничества в сфере туризма и развитие устойчивого туризма в регионе, в том числе укрепление культурных связей. Гулузаде подчеркнул важность создания Союза горнолыжных курортов тюркских государств и совместной деятельности с точки зрения наличия важного экономического и социального потенциала горнолыжного туризма. Он отметил, что системное укрепление связей между странами Союза внесет важный вклад в увеличение взаимного турпотока, расширение сотрудничества в сфере туризма и развитие устойчивого туризма в регионе, в том числе укрепление культурных связей. В рамках саммита были проведены панельные дискуссии и различные презентации, посвященные вопросам развития горного и зимнего туризма в странах Союза, пропаганде зимних видов спорта, повышению качества образования в туризме и подготовке новых кадров. В ходе мероприятия вновь избранным курортам-членам будут вручены сертификаты. Отметим, что Союз горнолыжных курортов тюркоязычных государств создан в сентябре прошлого года при поддержке ОТГ. В союз входят азербайджанский туристический центр «Шахдаг», горные курорты: Амирсой в Узбекистане, Шимбулак в Казахстане и Улудаг в Турции.