Фицо потребовал компенсаций от Евросоюза

Братислава снова заблокирует новый, 18-й по счету, пакет санкций против Москвы, если Еврокомиссия не предоставит гарантии компенсаций потенциального ущерба стране из-за планируемого отказа от импорта российского газа. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, переговоры с которым он назвал «чрезвычайно трудными», пишет Bloomberg.

«Мы хотим решить этот вопрос ко вторнику, поскольку напряженность растет со всех сторон», — сказал Фицо журналистам в Братиславе, имея в виду предстоящую встречу глав МИД ЕС, на которой страны-члены могут проголосовать по новому пакету санкций. По его словам, отказ от поставок российского газа приведет к росту цен на энергоносители и нанесет ущерб конкурентоспособности Словакии.

Премьер призвал ЕС подготовить меры по снижению высоких расходов на транзит, оказать финансовую поддержку домохозяйствам и промышленности в случае роста цен на энергоносители, а также предоставить правовые гарантии на случай, если Словакия столкнется с судебными претензиями на 16 млрд евро со стороны «Газпрома» из-за возможного нарушения контракта. Долгосрочный договор Братиславы с компанией должен действовать до 2034 года.

Словакия блокирует принятие последнего пакета санкций ЕС против России с июня. Он, в частности, предполагает полную остановку импорта российского газа в ЕС с 2028 года. Словакия — одна из немногих стран союза, которая все еще закупает российский газ напрямую. Он идет по южному маршруту через «Турецкий поток» и Венгрию, обеспечивая до половины газового импорта страны.

До этого глава словацкого МИДа Юрай Бланар заявил, что Словакии необходимы гарантии энергобезопасности и 20 млрд евро в качестве компенсации возможных судебных издержек в случае одобрения 18-го пакета санкций.