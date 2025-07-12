USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Фицо потребовал компенсаций от Евросоюза

19:41 285

Братислава снова заблокирует новый, 18-й по счету, пакет санкций против Москвы, если Еврокомиссия не предоставит гарантии компенсаций потенциального ущерба стране из-за планируемого отказа от импорта российского газа. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, переговоры с которым он назвал «чрезвычайно трудными», пишет Bloomberg.

«Мы хотим решить этот вопрос ко вторнику, поскольку напряженность растет со всех сторон», — сказал Фицо журналистам в Братиславе, имея в виду предстоящую встречу глав МИД ЕС, на которой страны-члены могут проголосовать по новому пакету санкций. По его словам, отказ от поставок российского газа приведет к росту цен на энергоносители и нанесет ущерб конкурентоспособности Словакии.

Премьер призвал ЕС подготовить меры по снижению высоких расходов на транзит, оказать финансовую поддержку домохозяйствам и промышленности в случае роста цен на энергоносители, а также предоставить правовые гарантии на случай, если Словакия столкнется с судебными претензиями на 16 млрд евро со стороны «Газпрома» из-за возможного нарушения контракта. Долгосрочный договор Братиславы с компанией должен действовать до 2034 года.

Словакия блокирует принятие последнего пакета санкций ЕС против России с июня. Он, в частности, предполагает полную остановку импорта российского газа в ЕС с 2028 года. Словакия — одна из немногих стран союза, которая все еще закупает российский газ напрямую. Он идет по южному маршруту через «Турецкий поток» и Венгрию, обеспечивая до половины газового импорта страны.

До этого глава словацкого МИДа Юрай Бланар заявил, что Словакии необходимы гарантии энергобезопасности и 20 млрд евро в качестве компенсации возможных судебных издержек в случае одобрения 18-го пакета санкций.

Письмо Путину: граф Шереметев хочет переехать в Россию
Письмо Путину: граф Шереметев хочет переехать в Россию
20:06 0
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
19:35 339
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
19:11 1289
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан фото
18:34 1268
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
18:25 1795
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из поселка Ходжасан; все еще актуально
11:01 5622
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
17:35 2699
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
17:20 2043
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада фото; обновлено 16:40
16:40 9850
Министр энергетики Украины у Али Асадова
Министр энергетики Украины у Али Асадова
16:16 1368
Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 3703

ЭТО ВАЖНО

Письмо Путину: граф Шереметев хочет переехать в Россию
Письмо Путину: граф Шереметев хочет переехать в Россию
20:06 0
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
Первый саммит Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран
19:35 339
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
Россия сосредоточила в Украине рекордные силы
19:11 1289
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан
Завершился визит президента Сирии в Азербайджан фото
18:34 1268
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
Приостановлена работа предприятий SOCAR в Сумгаите
18:25 1795
Потерпите в аду еще 15 лет
Потерпите в аду еще 15 лет Репортаж из поселка Ходжасан; все еще актуально
11:01 5622
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
Заключено соглашение о создании государства Новая Каледония
17:35 2699
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
В Испании задержан сын экс-главы «Ростеха»: за отмывание денег, украденных по «схеме Магнитского»
17:20 2043
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада фото; обновлено 16:40
16:40 9850
Министр энергетики Украины у Али Асадова
Министр энергетики Украины у Али Асадова
16:16 1368
Люди живут под завалами
Люди живут под завалами в центре Баку
14:57 3703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться