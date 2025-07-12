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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Секретную службу не наказали после покушения на Трампа

20:01 480

Руководящий состав Секретной службы и агенты, охранявшие во время покушения в июле 2024 года на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа, не понесли ответственность за допущенные в день его предвыборного митинга ошибки. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их словам, сотрудники Секретной службы крайне разочарованы реакцией, последовавшей за покушением в Батлере (штат Пенсильвания). Хотя возглавлявшая тогда эту службу Кимберли Читл вскоре подала в отставку, по мнению источников телекомпании в правоохранительных органах, от работы должны были немедленно быть отстранены все люди, отвечавшие за безопасность Трампа в тот день.

Однако за прошедший с покушения год к ответственности были привлечены лишь шесть сотрудников Секретной службы - их на короткий период времени отстранили от службы без сохранения зарплаты. Причем большинство из них работают в отделение Питтсбурга (штат Пенсильвания), отмечает CNN. В рядах Секретной службы это воспринимается как попытка сделать из питтсбургского отделения козла отпущения и переложить на него ответственность за ошибки вышестоящего руководства.

Ранее заместитель главы Секретной службы Мэтт Квинн сообщил, что шестеро сотрудников, ответственных за охрану Трампа на митинге в Батлере, были отстранены от работы на срок от 10 до 42 дней. Когда агенты вернулись на работу, спектр их задач стал более ограниченным, а сами их функции - менее ответственными.

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