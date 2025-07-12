Письмо Путину: граф Шереметев хочет переехать в Россию

Посольство Москвы в Париже направило президенту России Владимиру Путину письмо графа Петра Шереметева. В нем он заявил о желании переехать в Россию. Сейчас Шереметев проживает во Франции.

«Петр Петрович внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества», — говорится в заявлении дипмиссии. Там подчеркнули, что поддерживают тесные связи с Шереметевым.

Петр Шереметев в эфире «Россия-24» объяснил желание переехать тем, что в России много возможностей для культурно-просветительской деятельности. Он добавил, что работать в Европе стало сложнее.

Петр Шереметев — потомок знатного российского рода, представители которого переселились во Францию после Октябрьской революции. На протяжении многих лет он возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже.