Сигнал от США: сирийские курды должны подчиниться или будут проблемы

Посол США в Анкаре и специальный представитель по Сирии Том Баррак заявил, что террористическая организация YPG (сирийское ответвление РПК) столкнется с проблемами с турецким и сирийским правительствами, если не предпримет быстрых мер по интеграции. Об этом он рассказал «Анадолу».

Барраку напомнили о его предыдущем заявлении, что «Сирийские демократические силы» (СДС) — это YPG. YPG — ответвление РКК». «Я никогда не говорил, что СДС — это ответвление РПК. YPG возникла из различных ответвлений РПК. СДС возникли из различных ответвлений YPG».

Комментируя провал переговоров террористической организации РПК/YPG, действующей под названием СДС в Сирии, с правительством Дамаска, Баррак заявил, что главный вопрос заключается в том, «присоединятся ли они к Сирийской Арабской Республике».

«Одна страна, один народ, одна армия - все определяется этим народом. Отныне мы это принимаем. В этом суть. Забудьте, откуда они пришли, об их специфике. Все эти меньшинства, возможно, хотят федерального устройства. Но это не то, что им навязывают. Это не связано с нами. Не нам быть арбитрами интеллектуальных дебатов. Правильно ли это? Неправильно ли? Вам нужна парламентская система? Вам нужна республика? Вам нужна конфессиональная система? Как вы будете интегрировать и защищать права меньшинств? Все мы, главным образом ООН, говорим: «Если вам нужна наша помощь, это действительно важно». Именно такие условия мы хотим видеть. Мы хотим узнать, что вы собираетесь делать с иностранными боевиками. Вы их интегрируете или нет? Вы их отправляете домой или нет?» - сказал он.

Говоря о военном присутствии США в Сирии, Баррак сообщил, что борьба с террористической организацией ИГИЛ продолжается.

«У нас есть военное присутствие в этом регионе, и мы его продолжаем. Цель не в том, чтобы сохранять это присутствие бесконечно. В ходе борьбы с ИГИЛ и терроризмом мы со временем примем решение о сокращении численности этих войск. Точно так же, как и вся численность войск должна быть сокращена в случае создания нового независимого сирийского правительства», — сказал он.

Баррак также привлек внимание к рискам, связанным с процессом интеграции в Сирии.

«На мой взгляд, это переходный период, в котором уже семь месяцев не удается достичь согласия, и существует опасение, что неопределенности прошлого будут сохраняться и в будущем. Будет ли сирийское правительство действовать справедливо? Но мы там не для того, чтобы принуждать. Мы там для того, чтобы это инициировать», — отметил посол.

Баррак также заявил, что Сирии необходимо крупномасштабное военное присутствие «как внутри страны, так и за ее пределами». «Логично было бы интегрировать СДС», - указал он.