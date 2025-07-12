Азербайджан и Украина подписали дорожную карту

В субботу, 12 июля, в Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Делегацию Украины на переговорах возглавил министр энергетики Герман Галущенко.

По итогам заседания стороны подписали итоговый Протокол и Дорожную карту — документ, предусматривающий реализацию совместных проектов и инициатив в сферах экономики, энергетики, торговли, культуры, логистики, транспорта, образования и науки.

Как сообщил Галущенко в социальной сети Facebook, особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам энергетического взаимодействия. В частности, обсуждались перспективы поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской политики диверсификации энергоресурсов, а также возможность использования украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для повышения региональной энергетической безопасности.

Кроме того, делегация Украины выразила благодарность азербайджанской стороне за предоставленную гуманитарную помощь, включая трансформаторы и энергетическое оборудование, направленные на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.