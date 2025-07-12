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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Израиль готовит обновленный план по Газе

21:03 318

Катарские и египетские посредники ожидают от Израиля внесения изменений в представленный израильскими переговорщиками на консультациях в Дохе план вывода войск из сектора Газа. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

«Посредники ожидают от Израиля внесения правок в карты вывода войск из сектора Газа», - сказал неназванный собеседник канала. По его сведениям, Израиль может представить обновленный план в субботу или воскресенье.

Телеканал также сообщает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пока не принимает участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в столице Катара.

По данным его источников, Уиткофф планирует прибыть в Доху только когда консультации выйдут на финальную стадию. Телеканал добавил, что палестинское движение ХАМАС в настоящий момент вносит поправки в пункты, касающиеся качества гуманитарной помощи, которая должна будет поступать в анклав по линии ООН.

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