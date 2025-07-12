Неожиданное появление главы сирийской разведки в Баку

Глава сирийской разведки Хусейн Салами неожиданно присоединился к делегации президента Сирии Ахмеда аш-Шараа во время его визита в Баку. Весьма показательное совпадение: именно в этот момент азербайджанские источники подтвердили — в Баку должна состояться встреча высокопоставленного сирийского чиновника с представителем Израиля. Судя по всему, речь идет именно о Салами. Более того, азербайджанская сторона заявляет: подобные встречи уже имели место ранее. Израиль и Сирия — две страны, формально пребывающие в состоянии войны — снова вступают в контакт, и посредником выступает Азербайджан.

Агентство пишет, что об этих контактах заговорили открыто лишь недавно, когда аш-Шараа признал наличие косвенных переговоров. Однако сегодня стало известно: это не просто попытки нормализации, это — обмен сигналами по куда более чувствительным вопросам, в первую очередь по поводу израильского присутствия в Сирии. Источники утверждают, что речь идет о соглашении в области безопасности, а не о дипломатическом сближении. Встреча в Баку, по этим данным, сосредоточится именно на этом.

Ранее появились сообщения о состоявшейся в Абу-Даби встрече аш-Шараа с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Последний находился в тот момент в Вашингтоне и официально опроверг факт встречи. Однако источники допускают, что в переговоры был вовлечен другой высокопоставленный израильский представитель. Возможно, уже не в первый раз.

На фоне этих сообщений в глаза бросается и состав сирийской делегации в Баку: кроме президента, туда прибыли министр иностранных дел Асад Хасан аль-Шейбани, министр энергетики Мухаммед аль-Башир, и — что особенно важно — глава разведки.

Отношения Азербайджана с Сирией, как отмечают в Баку, вступают в «новую фазу».