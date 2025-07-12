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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану

21:25 641

В субботу, 12 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.

Весьма примечательно, что звонок главы азербайджанского государства состоялся сразу же после переговоров с лидером Сирии аш-Шараа в Баку.

Как сообщал ранее haqqin.az, между новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и представителями служб безопасности Израиля, в частности с «Моссадом», состоялись переговоры. Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты стали посредниками в этих неформальных контактах. По сведениям источников, на встрече в Абу-Даби президенту Сирии был предложен пакет договоренностей, включающий признание его легитимности, военную и экономическую помощь от США, а также значительные инвестиции со стороны монархий Персидского залива в обмен на готовность Дамаска выступить против «Хезболлы». Также сообщалось, что глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби встречался с аш-Шараа в Абу-Даби.

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