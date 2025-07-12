Алиев Эрдогану о победе над курдским терроризмом

12 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана сердечно поздравил братский турецкий народ с самороспуском террористической группировки РПК и сложением ею оружия. Глава нашего государства подчеркнул, что это важное событие является ярким торжеством проводимой в стране под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительной политики, сильного лидерства, непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев расценил этот шаг, предпринятый на пути к достижению цели «Турция без терроризма», как важный поворотный момент, служащий миру и стабильности в регионе, и пожелал Турецкому государству и народу успехов в полной реализации принятого решения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанную поддержку и внимание, подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого стратегического союзничества.