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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Азербайджан обыграл Сингапур и Украину в Бухаресте

Отдел спорта
21:50 697

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 успешно выступает на этапе Женской серии FIBA в Бухаресте.

Команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленауэр, Брайанны Фрейзер и Арики Картер сначала успешно преодолела квалификацию, обыграв японский клуб «Цукуба» (21:10) и швейцарскую «Лозанну» (21:11). А сегодня, уже в основной стадии, сборная Азербайджана взяла верх над Сингапуром (22:10) и Украиной (21:20). 

Заняв 1-е место в группе «С», завтра наши баскетболистки в четвертьфинале сыграют со второй командой группы «А», в которой выступают сборные Италии, Китая и команда «Мадрид». Турнир завершится завтра.

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