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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

В Финляндии задержали «вагнеровца», который просил убежища

22:01 803

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Финляндией и попросил политического убежища в стране, пишет финское издание Yle.

Пограничная служба Финляндии 17 июня сообщила о задержании мужчины, который пересек границу вблизи города Китеэ в Северной Карелии. Он попросил международную защиту, после чего его отправили в центр временного содержания.

Yle называет задержанного российским военным по имени Евгений. Прокремлевский журналист Кости Хейсканен сообщал, что задержанным оказался бывший участник ЧВК «Вагнер» Жаслан Мустаханов, который также известен как Евгений Шпартун и под позывным «Канелло».

Мустаханов активно рассказывал о себе в соцсетях и в интервью российским пропагандистским каналам. По его словам, он добровольно вступил в войска РФ в 2022 году, прошел подготовку в составе ЧВК «Вагнер» и участвовал в операциях в Бахмуте. По данным украинского проекта «Хочу жить», наемник командовал штурмовой ротой в 433-м мотострелковом полку, который участвовал в штурме Селидово в Донецкой области.

С осени 2024 года он пропал из публичного поля, а в феврале 2025-го опубликовал видео с резкой критикой российского командования. В следующий раз Мустаханов записал видео 30 июня — в нем он обвинил командиров в предательстве и утверждал, что они бросают солдат «гнить в полях» и лгут родственникам погибших. Yle отмечает, что на момент публикации этого видео он уже находился в Финляндии.

Как выяснила «Медиазона», Жаслан Мустаханов родился в Омске в 1992 году, к началу войны в Украине он получил шесть судимостей. Осенью 2023-го его задержали по подозрению в ограблении ювелирного магазина, а затем приговорили к шести годам колонии. Когда он освободился и при каких обстоятельствах оказался на фронте в Украине, неизвестно.

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