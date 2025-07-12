Договоренность Алиева с аш-Шараа: азербайджанский газ пойдет в Сирию через Турцию

После смены режима Башара Асада в декабре 2024 года Азербайджан, в целях смягчения острого энергетического кризиса в Сирии, начнет экспортировать в эту страну природный газ через территорию Турции.
Соответствующая договоренность была достигнута 12 июля в ходе официального визита в Баку президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В рамках визита стороны заявили о намерении развивать энергетическое сотрудничество, а также подписали Меморандум о взаимопонимании между Сирийской Арабской Республикой и Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.
Следует напомнить, что власти Сирии и Азербайджана ведут активный диалог по вопросам энергетики еще с весны нынешнего года. Участие же в предполагаемых поставках газа госкомпании SOCAR было подтверждено министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром. Таким образом, по итогам переговоров азербайджано-сирийское взаимодействие было закреплено официально, что создало основу для начала экспортных поставок уже в ближайшей перспективе.
Как сообщалось, в связи с разрушением энергетической инфраструктуры, ставшим следствием многолетнего военного конфликта, Сирия сегодня испытывает острый дефицит электроэнергии. В связи с чем в официальном заявлении, опубликованном 12 июля на сайте президента Азербайджана, подчеркивается значимость энергетического сотрудничества между Баку и Дамаском. Особо отмечено, что экспорт азербайджанского газа через территорию Турции будет способствовать восстановлению сирийской энергетики и повышению уровня энергетической безопасности этой страны.
Азербайджан также выразил готовность внести свой вклад в восстановление ключевых элементов сирийского энергетического сектора.
По данным источников haqqin.az, на переговорах обсуждались технические параметры поставок, в том числе с учетом возможностей использования инфраструктуры турецкой государственной энергетической компании Botas.
Рассматривался также вариант замещения определенных объемов газа, поставляемых через систему Botas, с его последующей транспортировкой в Сирию через распределительный узел в районе города Килис на юге Турции, имеющий соединение с сирийской территорией.
В этом году министр Алпарслан Байрактар неоднократно подтверждал, что Турция планирует ежегодно поставлять в Сирию около 2 миллиардов кубометров газа, рассматривая в этих планах госкомпанию SOCAR как своего потенциального партнера.
Кроме того, Турция планирует экспортировать в Сирию до 1000 мегаватт электроэнергии.
Следует отметить, что поставка азербайджанского газа для увеличения производства электроэнергии в Сирии будет осуществляться через новый турецкий газопровод Килис – Азаз– Аль-Баб – Алеппо. Предполагается, что дополнительные объемы «голубого топлива» позволят сирийцам удвоить текущие мощности выработки, обеспечив тем самым прирост электроэнергии на 1200–1300 мегаватт.
Первоначально азербайджанский газ пойдет в Алеппо, после чего поставки планируется расширить до города Хомс.
Параллельно анализируется оценка возможностей восстановления сирийской нефтедобычи. До начала гражданской войны в Сирии добывалось от 300 до 400 тысяч баррелей нефти в сутки. На переговорах в Баку стороны рассмотрели возможность восстановления добычи как на суше, так и в шельфовой зоне Восточного Средиземноморья.
В январе 2025 года компания SOCAR Turkiye проявляла также интерес к установлению сотрудничества с новым правительством Дамаска в нефтегазовом секторе. Что свидетельствует о формировании широкой энергетической коалиции, в которой Азербайджан, Турция и Сирия будут координировать свои усилия для восстановления и развития энергетической инфраструктуры этого стратегически важного региона Ближнего Востока.