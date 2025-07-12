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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Чистка в Минюсте США из-за Трампа

22:15 665

Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди отправила в отставку как минимум 20 человек, которые помогали бывшему спецпрокурору Джеку Смиту вести расследования в отношении нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, среди уволенных были как прокуроры, так и простые помощники, не игравшие существенной роли в судебных разбирательствах. Их отстранению от службы способствовала деятельность специальной рабочей группы, учрежденной Бонди в феврале. Ее сотрудники должны были проанализировать расследования в отношении Трампа на наличие в них политизированных мотивов.

Смит ранее возбудил дела по обвинениям в ненадлежащем хранении секретных документов, а также якобы предпринятой Трампом в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах. В итоге оба разбирательства в отношении Трампа были прекращены. В январе 2025 года Смит ушел из Минюста.

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