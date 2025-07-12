Зеленский: Украина готовит нестандартные шаги

По словам Зеленского, они обсуждали производство дронов. Перед Украиной в этом году стоит задача выйти на большие показатели выпуска и поставки беспилотников в войска, чем было запланировано. Украинский лидер рассказал, что готовятся нестандартные шаги, чтобы защитить страну.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым.

Согласно посту, также на совещании речь шла об отношениях Киева и Вашингтона.

«Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства», — написал Зеленский.

Он пообещал обнародовать решения по этому поводу в ближайшее время.