USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Зеленский: Украина готовит нестандартные шаги

22:32 1092

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам Зеленского, они обсуждали производство дронов. Перед Украиной в этом году стоит задача выйти на большие показатели выпуска и поставки беспилотников в войска, чем было запланировано. Украинский лидер рассказал, что готовятся нестандартные шаги, чтобы защитить страну.

Согласно посту, также на совещании речь шла об отношениях Киева и Вашингтона.

«Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства», — написал Зеленский.

Он пообещал обнародовать решения по этому поводу в ближайшее время.

Киев: переговоры в Стамбуле исчерпали себя
Киев: переговоры в Стамбуле исчерпали себя
23:08 523
Неожиданное появление главы сирийской разведки в Баку
Неожиданное появление главы сирийской разведки в Баку
21:51 2856
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада все еще актуально
16:40 11562
Алиев Эрдогану о победе над курдским терроризмом
Алиев Эрдогану о победе над курдским терроризмом
21:38 1474
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 4094
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения поговорим о наших проблемах
12:53 5793
После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
21:25 1645
Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку
Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку
17:55 4331
Не везет с президентами
Не везет с президентами странная страна
11:40 5811
Россияне штурмуют на нескольких направлениях
Россияне штурмуют на нескольких направлениях видео; обновлено 21:23
21:23 3457
Сигнал от США: сирийские курды должны подчиниться или будут проблемы
Сигнал от США: сирийские курды должны подчиниться или будут проблемы
20:20 1676

ЭТО ВАЖНО

Киев: переговоры в Стамбуле исчерпали себя
Киев: переговоры в Стамбуле исчерпали себя
23:08 523
Неожиданное появление главы сирийской разведки в Баку
Неожиданное появление главы сирийской разведки в Баку
21:51 2856
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада все еще актуально
16:40 11562
Алиев Эрдогану о победе над курдским терроризмом
Алиев Эрдогану о победе над курдским терроризмом
21:38 1474
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
14:00 4094
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения поговорим о наших проблемах
12:53 5793
После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
21:25 1645
Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку
Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку
17:55 4331
Не везет с президентами
Не везет с президентами странная страна
11:40 5811
Россияне штурмуют на нескольких направлениях
Россияне штурмуют на нескольких направлениях видео; обновлено 21:23
21:23 3457
Сигнал от США: сирийские курды должны подчиниться или будут проблемы
Сигнал от США: сирийские курды должны подчиниться или будут проблемы
20:20 1676
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться