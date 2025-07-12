Германия запустила собственное производство ракет к Patriot

Германия получит первые ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot с новых собственных мощностей в конце 2026 – начале 2027 года. Об этом сказал немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга для журналистов в Киеве 12 июля.

Фройдинга спросили, какова ситуация со способностью Германии самостоятельно производить ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot.

«Мы начали строить свои производственные линии для ракет этого типа в Германии. Первые поставки оттуда будут готовы не раньше 2026 года, в лучшем случае, или в начале 2027 года», – рассказал генерал-майор.

Его попросили уточнить, будет ли Германия иметь свободу решений в том, как распоряжаться этими ракетами, в частности передавать Украине – учитывая, что это американская технология.

«Это будет независимо. Это будет новая производственная линия, европейская производственная линия», – ответил Фройдинг.

Также Фройдинг рассказал о переговорах, которые ведет Германия по приобретению в США ЗРК Patriot для передачи их Украине.

Кроме того, он объявил, что Украина уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия, и подтвердил работу над проектом по дронам-перехватчикам.