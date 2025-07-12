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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Сборная Азербайджана проиграла Словакии на чемпионате Европы

Отдел спорта
23:05 311

Женская юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу продолжает свое выступление в Литве, где проходит чемпионат Европы в дивизионе «B».

После вчерашней победы над Данией (75:72) азербайджанские баскетболистки не смогли справиться со сборной Словакии, уступив со счетом 43:77.

Завтра Азербайджан, впервые играющий в дивизионе «B», в матче за итоговое 11-е место встретится с Люксембургом.

Напомним, на групповой стадии азербайджанские баскетболистки заняли 3-е место, одержав три победы в пяти играх. Были обыграны Босния и Герцеговина, Исландия и Косово.

Всего в чемпионате Европы участвует 21 команда.

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