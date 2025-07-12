Киев: переговоры в Стамбуле исчерпали себя

Формат переговоров между Украиной и Россией, в том числе в Стамбуле, фактически себя исчерпал. Об этом в интервью изданию The Kyiv Independent заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, встречи в Стамбуле нельзя назвать полноценными переговорами. Несмотря на то что делегации двух стран находились в одной комнате, «это были не переговоры, а скорее формальный диалог, ограниченный гуманитарной повесткой».

«На первой и второй стамбульских встречах российская сторона пришла не для обсуждения, а для выдвижения ультиматумов. Это был даже не классический максималистский подход, где есть пространство для маневра. У них не было мандата на то, чтобы слушать, обсуждать или искать компромисс», — подчеркнул дипломат.

Кислица отметил, что украинская сторона на этих встречах действовала по трем ключевым пунктам: прекращение огня, подготовка к встрече президентов Украины и России, а также меры по укреплению доверия, включая гуманитарные инициативы и обмен пленными. Однако российская делегация, по его словам, отвергала возможность перемирия до личной встречи лидеров.

Он также вспомнил слова одного из представителей российской делегации на первой встрече: «Я не могу выйти из комнаты с пустыми руками. Мы должны хотя бы договориться об обмене пленными».

Кислица подчеркнул, что без нового мандата от президента России продолжение переговоров в текущем формате не имеет смысла. По его словам, как и в случае с Минским процессом, Москва использует переговоры как инструмент демонстрации «готовности к диалогу», в то время как реальных шагов к урегулированию конфликта не предпринимает.

«Они бюрократизируют сам процесс до такой степени, что когда вы говорите Путину: «Давайте встретимся», он отвечает: «Почему? Эксперты работают». То же самое они говорят американцам: «Мы ведь садимся за стол переговоров с украинцами», — добавил Кислица.