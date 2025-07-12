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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Эрдоган и премьер Ирака обсудили разоружение РПК

23:19 145

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. В ходе беседы стороны обсудили начало процесса разоружения боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вопросы двустороннего сотрудничества и региональную повестку.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган отметил, что процесс «Турция без террора» реализуется деликатно и последовательно и что Анкара стремится навсегда избавить регион от угрозы терроризма. Турция будет решительно продолжать борьбу с теми, кто пытается подорвать этот процесс», — говорится в официальном заявлении.

Процесс разоружения РПК начался утром в пятницу в городе Сулеймание на севере Ирака. Турецкие власти рассчитывают, что реализация инициативы «Турция без террора» позволит положить конец многолетнему вооруженному конфликту с курдскими боевиками.

Разоружение будет проходить под контролем Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и вооруженных сил страны. Ожидается, что весь процесс завершится в течение трех-четырех месяцев. Все этапы будут фиксироваться и контролироваться соответствующими структурами.

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