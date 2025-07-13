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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Аш-Шараа направил послание Ильхаму Алиеву

00:07 1165

Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа направил послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выразив глубокую признательность за теплый прием и проявленное гостеприимство во время его визита в Баку.

«Мы стали свидетелями того, как в Азербайджане построено сильное государство, основанное на решимости народа и сохраненное мудростью его лидеров», — отметил аш-Шараа. Он выразил уверенность, что его визит будет способствовать укреплению отношений в будущем.

В своем послании сирийский лидер подчеркнул стремление к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, особенно в области энергетики и инвестиций. По его словам, обе страны обладают богатейшими природными ресурсами и выгодным геополитическим положением, что создает уникальные возможности для совместных проектов в сфере производства и поставок энергии.

«Это будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе, а также откроет новые горизонты для обмена опытом и технологиями ради общих интересов», — подчеркнул аш-Шараа.

В завершение президент Сирии выразил надежду на дальнейшее процветание Азербайджана и сохранение крепкой дружбы между двумя народами: «Пусть наша дружба будет такой же прочной, как Кавказские горы».

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