Трамп пригрозил телеведущей лишением гражданства

Он в своей социальной сети Truth Social охарактеризовал О'Доннелл как угрозу человечеству и посоветовал ей остаться в Ирландии, назвав ее пребывание в США нежелательным для страны.

«Рози О'Доннелл – не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства», – написал Трамп.

О’Доннелл ответила на угрозы Трампа двумя публикациями в Instagram, заявив, что президент США ополчился на нее, поскольку она «находится в прямом противостоянии всему, что он олицетворяет».

Как пишет Reuters, пост Трампа, по-видимому, стал ответом на недавнее видео О’Доннелл в TikTok. В нем она выразила скорбь по поводу погибших в результате наводнений в Техасе и возложила частичную ответственность за последствия катастрофы на Трампа, обвинив его в масштабных сокращениях в экологических и научных ведомствах, отвечающих за прогнозирование стихийных бедствий.

Конфликт между Трампом и телеведущей длится с 2006 года. Тогда О'Доннелл в эфире своей программы обвинила Трампа в неверности женам и аморальном поведении.