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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Вучич делает ставку на США

00:44 373

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с ведущим чиновником Госдепартамента США по вопросам Европы Бренданом Ханраханом заверил того в приверженности официального Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Ханрахан, которого госсекретарь США Марко Рубио в апреле назначил новым ведущим чиновником Госдепартамента по вопросам Европы, сейчас совершает турне по странам Западных Балкан. Во время визита в Белград он встретился с Вучичем.

Президент Сербии рассказал, что говорил с Ханраханом о вопросах глобальной повестки, отношениях Сербии и США, а также о ситуации на Западных Балканах.

«Особо мы обсудили стратегическое партнерство Сербии и США и развитие сотрудничества во всех областях — от энергетики до искусственного интеллекта, отметив, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между двумя нашими странами», — сообщил он.

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