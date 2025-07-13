Зеленский о российской тактике ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует специфическую тактику террора, нанося массированные удары беспилотниками по украинским городам. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

«Россияне продолжают применять специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 «Шахедов», — отметил Зеленский.

По его словам, в ночь на 12 июня российские силы запустили по Украине 339 ударных дронов «Шахед». Президент Украины заметил, что в настоящее время по стране вновь объявлена воздушная тревога.

«Опять «Шахеды» в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все. Кроме того, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов-имитаторов «Шахед» в каждом своем ударе», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что целью таких атак является перегрузка украинской системы противовоздушной обороны. Он назвал действия российской армии «сознательным и подлым террором».