Анонсирована новая встреча в формате «Рамштайн»

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины («формат Рамштайн») планируется провести в течение ближайших десяти дней. Об этом 12 июля сообщил в Киеве немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга для журналистов.

«Она состоится в течение следующих десяти дней», - заявил генерал.

По его словам, заседание пройдет в онлайн-формате под совместным председательством Великобритании и Германии — по аналогии с предыдущими встречами, проводившимися после отказа США от лидерской роли в этом формате при новой администрации.

Напомним, предыдущая встреча Контактной группы состоялась 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.