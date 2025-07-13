Экстремальная жара в Европе. И столь прохладно в Баку. Почему так?

Прогнозы, озвученные экспертами в ходе Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, подтверждаются с тревожащей точностью. Последствия климатических изменений, ранее воспринимавшиеся как отдаленные или абстрактные угрозы, сегодня проявляются в конкретных и даже фатальных формах. Особенно в странах Европы, где летом 2025 года наблюдаются беспрецедентные температурные аномалии. С июня по июль на европейском континенте установилась экстремальная жара, вызвавшая резкое увеличение числа летальных исходов, связанных с тепловыми стрессами. По данным метеорологических служб, с 23 июня по 2 июля в ряде стран температура воздуха превышала 40 °C, а сами волны жары продолжались неделями, создавая серьезную угрозу здоровью и жизни населения, прежде всего в крупных городских агломерациях.

Во Франции, Германии и Сербии власти были вынуждены закрыть тысячи учебных заведений. На севере Италии, в Испании, Португалии и других странах Евросоюза был введен запрет на проведение в дневное время суток любых производственных работ под открытым небом. В Греции, Испании и Турции жаркие и засушливые условия стали катализатором для распространения масштабных лесных пожаров. По результатам исследования, проведенного специалистами Имперского колледжа Лондона, антропогенные изменения климата значительно в Европе усилили интенсивность и частоту волн жары. Анализ экспертов показал, что в течение одного лишь периода экстремальных температур в двенадцати городах Старого Света было зафиксировано около 2300 смертей, связанных с перегревом организма. Из них примерно 1500 случаев напрямую обусловлены климатическим фактором — то есть температурой, превышающей исторические нормы только в связи с глобальным потеплением. Эта цифра значительно превышает уровень жертв других климатических катастроф в регионе, в том числе последствия наводнения в Валенсии в 2024 году. Ученые обозначают высокие температуры термином «тихий убийца» главным образом из-за того, что большинство смертей от жары не регистрируется как вызванные напрямую погодными условиями.

Симптоматика теплового стресса часто усугубляет уже имеющиеся заболевания и, таким образом, маскирует реальное воздействие климатического фактора. Доктор Бен Кларк, научный сотрудник Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона, в комментарии для haqqin.az подчеркнул, что последствия волн тепла, в отличие от наглядных разрушений, характерных для штормов и пожаров, зачастую остаются невидимыми. Что, впрочем, не делает их менее разрушительными. Повышение температуры воздуха всего на 2–3 °C относительно климатической нормы может стать критическим фактором, определяющим исход для тысяч жизней. Наибольшая доля смертей, зафиксированных в ходе последней волны жары, пришлась на граждан старше 65 лет (88 процентов), в основном из-за существующих хронических заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Однако исследователи подчеркивают, что риск не ограничивается пожилыми, и аномальная жара представляет опасность для людей всех возрастов.

На фоне климатических аномалий в Европе погодная обстановка в Азербайджане в июне и первой половине июля 2025 года характеризуется на удивление умеренным характером. Среднесуточная температура варьировалась в пределах 22–26 °C. Как отметил в интервью haqqin.az доктор философии по географии, доцент Института географии Министерства науки и образования Азербайджана Гасан Набиев, столь необычно прохладные климатические условия являются прямым следствием глобальных изменений в атмосфере. В климатологии известны так называемые «положительные» и «отрицательные» температурные аномалии. С начала июня по середину июля на территории Азербайджана наблюдаются устойчивые отрицательные отклонения от нормы, вызванные поступлением холодных воздушных масс из глубинных районов Евразии. По словам специалиста, осадки, выпавшие 10 июля, свидетельствуют о завершении данной фазы, после чего ожидается резкое повышение температуры воздуха, в том числе на территории Апшеронского полуострова.