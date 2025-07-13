Трамп вновь оспаривает выборы

Генпрокурор США Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на выборах 2020 года, заявил президент Дональд Трамп, который так и не признал их результат.

«Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Это она (Бонди - ред.) изучает в качестве генпрокурора», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп в 2020 году не признал итогов выборов и победу Джо Байдена. Толпа его сторонников в январе 2021 ворвалась в Капитолий, чтобы не дать утвердить их результат. Против республиканца возбудили дело о подстрекательстве к мятежу, ему грозил реальный срок. После победы Трампа на выборах в 2024 году дела были прекращены.