Палестинцев убивают у пунктов раздачи гуманитарной помощи

Мехико (Мексика). Протесты против выселения жителей и роста стоимости жилья для местных жителей из-за притока туристов в страну
Газа (Палестина). За последний день 52 палестинца погибли в результате израильских авиаударов или были застрелены по пути к пункту раздачи гуманитарной помощи
Калифорния (США). Протесты против антимиграционных рейдов
Лондон (Великобритания). Более 40 человек были арестованы на акции протеста в центре Лондона. Митингующие выступали против решения правительства о признании «Палестинского действия» террористической организацией
Памплона (Испания). Праздник Сан-Фермин. Бег от разъяренных быков
Хайдарабад (Пакистан). Сбор фиников
Стамбул (Турция). Полнолуние над Галатской башней