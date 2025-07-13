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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Палестинцев убивают у пунктов раздачи гуманитарной помощи

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:04 458

Мехико (Мексика). Протесты против выселения жителей и роста стоимости жилья для местных жителей из-за притока туристов в страну

Газа (Палестина). За последний день 52 палестинца погибли в результате израильских авиаударов или были застрелены по пути к пункту раздачи гуманитарной помощи

Калифорния (США). Протесты против антимиграционных рейдов

Лондон (Великобритания). Более 40 человек были арестованы на акции протеста в центре Лондона. Митингующие выступали против решения правительства о признании «Палестинского действия» террористической организацией

Памплона (Испания). Праздник Сан-Фермин. Бег от разъяренных быков

Хайдарабад (Пакистан). Сбор фиников

Стамбул (Турция). Полнолуние над Галатской башней

После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
12 июля 2025, 21:25 2371
Палестинцев убивают у пунктов раздачи гуманитарной помощи
Палестинцев убивают у пунктов раздачи гуманитарной помощи объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
После переговоров с аш-Шараа Алиев позвонил Эрдогану
12 июля 2025, 21:25 2371
Палестинцев убивают у пунктов раздачи гуманитарной помощи
Палестинцев убивают у пунктов раздачи гуманитарной помощи объектив haqqin.az
02:04 459
Договоренность Алиева с аш-Шараа: азербайджанский газ пойдет в Сирию через Турцию
Договоренность Алиева с аш-Шараа: азербайджанский газ пойдет в Сирию через Турцию наши подробности
12 июля 2025, 22:07 2385
Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку
Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку
12 июля 2025, 17:55 4814
Аш-Шараа направил послание Ильхаму Алиеву
Аш-Шараа направил послание Ильхаму Алиеву
00:07 1859
Киев: переговоры в Стамбуле исчерпали себя
Киев: переговоры в Стамбуле исчерпали себя
12 июля 2025, 23:08 1924
Неожиданное появление главы сирийской разведки в Баку
Неожиданное появление главы сирийской разведки в Баку
12 июля 2025, 21:51 4981
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада все еще актуально
12 июля 2025, 16:40 12178
Алиев Эрдогану о победе над курдским терроризмом
Алиев Эрдогану о победе над курдским терроризмом
12 июля 2025, 21:38 2365
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение
Алиевская дипломатия: стратегические маневры и предвидение статья концептуальная
12 июля 2025, 14:00 4438
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения
Еще одна жемчужина архитектуры Баку на грани исчезновения поговорим о наших проблемах
12 июля 2025, 12:53 6294
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