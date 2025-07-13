Азербайджан и Армения вместе к евреям

На фоне обнадеживающих мирных переговоров Азербайджана с Арменией, состоявшихся в Абу-Даби, в аналитических кругах обсуждается вариант, при котором обе страны могут совместно подписать Авраамские соглашения с Израилем. Об этом говорится в статье, опубликованной в онлайн-аналитическом издании EuropeanInterest. До недавнего времени внимание аналитиков и политиков было приковано к нормализации отношений Израиля с арабскими монархиями — в частности, Саудовской Аравией и Сирией — и их возможном присоединении к Авраамским соглашениям. Однако неожиданно к числу потенциальных участников добавились еще две страны-кандидата: Азербайджан и Армения.

В той же статье, автором которой является греческий аналитик армянского происхождения Джордж Менешян — руководитель исследовательской группы по Ближнему Востоку в Афинском институте международных отношений (IDIS) и специалист по Южному Кавказу — подчеркивается, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом перспектива расширения Авраамских соглашений и вовлечения в них стран, находящихся за пределами арабского мира, обсуждается в политических кругах США, Израиля и государств региона. Так, начиная с марта этого года, влиятельное еврейское лобби в США и проазербайджанские круги начали совместную лоббистскую деятельность в пользу присоединения Азербайджана к этим соглашениям. Некоторые также выдвигали идею расширения рамок соглашений за счет включения других стран с мусульманским большинством, таких как Казахстан. «Такое развитие событий неудивительно, особенно с учетом тесных стратегических отношений Азербайджана с Израилем, охватывающих энергетику, безопасность и разведывательное сотрудничество», — отмечает автор.

Идея о присоединении Азербайджана, являющегося близким стратегическим партнером Израиля в регионе, к Авраамским соглашениям не выглядит столь неожиданной. С другой стороны, между двумя странами уже на протяжении многих лет существуют тесные партнерские отношения. Однако считается, что подписание данного документа позволит Азербайджану углубить сотрудничество с Израилем и Соединенными Штатами и заложить основы для трехстороннего стратегического партнерства. А как же объясняется присоединение к соглашению близкого союзника Ирана – Армении, сохраняющей с еврейским государством весьма прохладные взаимоотношения?! Автор полагает, что перспективы достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном откроют путь к возможному совместному вступлению двух стран в Авраамские соглашения. «Текст мирного соглашения был согласован еще в марте этого года, однако в Баку выдвинули ряд дополнительных условий. Среди них — устранение из Конституции Армении положений, предполагающих территориальные претензии к Азербайджану, а также открытие Зангезурского коридора… Армения в целом согласна на открытие транспортных коммуникаций в регионе, но отвергает конкретные требования Баку по коридору», - пишет Дж.Менешян. Ереван выступает и против посреднической роли России в обеспечении безопасности коридора, указывая на непростые отношения с Кремлем после новой геополитической реальности, сложившейся в кавказском регионе после Второй карабахской войны.

Менешян напоминает, что после Второй Карабахской войны Армения внесла кардинальные изменения в свою внешнюю политику, взяв курс на дистанцирование от России, нормализацию отношений с соседями, в первую очередь со своим историческим противником – Турцией, а также на сближение с Соединенными Штатами и Европейским союзом. «Кроме того, Армения стремится снизить свою зависимость от Ирана и Грузии, которые долгое время контролировали ее торговые и транзитные пути. Мир с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией могли бы обеспечить прямой доступ к Центральной Азии, Ближнему Востоку и Средиземноморью, открывая возможности для экономической и геополитической диверсификации. Однако в самой Армении и в диаспоре высказываются опасения относительно потенциальных рисков усиления зависимости от Турции», — считает Менешян. По мнению автора, администрация Трампа, по-видимому, проявляет все больший интерес к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Так, по имеющимся сообщениям, Соединенные Штаты предложили подключить американский бизнес к развитию транспортного Зангезурского коридора, представляя этот проект в качестве гарантии безопасности Еревана — отчасти по аналогии с украинским соглашением о поставках редкоземельных металлов. Дополнительные сообщения указывают на то, что американо-армянская организация может быть рассмотрена как структура, которая будет управлять инфраструктурой вдоль маршрута.

«В этом контексте перспективы мира могут быть усилены за счет возможного расширения Авраамских соглашений на Южный Кавказ. У администрации Трампа есть прецедент, на который Вашингтон может опереться: в сентябре 2020 года Белый Дом выступил посредником в заключении соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово, включавшего положения, выгодные Израилю. Сербия согласилась перенести свое посольство в Иерусалим, а Косово и Израиль договорились о взаимном признании. Хотя это соглашение и не входило формально в число Авраамских соглашений (подписанных несколькими неделями позже), оно стало примером способности Вашингтона направлять региональную динамику путем параллельных переговоров», — отмечает автор. Далее эксперт раскрывает геополитическую значимость Авраамских соглашений в форме гибкого инструмента для нормализации отношений между конфликтующими государствами. Госдепартамент США раскрывает политическую философию соглашений: «содействие межконфессиональному и межкультурному диалогу в целях продвижения культуры мира между тремя авраамическими религиями и всем человечеством». Данное определение обуславливает присоединение к соглашению христианских стран, в частности Армении. Новую перспективу усиливает и политическая воля США, выраженная в заявлении спецпредставителя Трампа - Стива Уиткоффа, который недавно в беседе с журналистами предположил, что Армения и Азербайджан могут присоединиться к Авраамским соглашениям. Менешян раскрывает качественную трансформацию проекта Авраамских соглашений, предполагающих не только нормализацию, но и региональную интеграцию, экономическое сотрудничество и геополитическое выравнивание.