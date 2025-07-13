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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Азербайджанские врачи в схватке с корью

02:52 79

Корь — это вирусное заболевание с высокой степенью заразности, которое чаще всего встречается у детей. Вирус кори распространяется воздушно-капельным путем и проявляется зудом на разных участках тела, кашлем, высокой температурой, насморком, покраснением глаз, а после подъема температуры — сыпью, начинающейся с лица и постепенно распространяющейся на остальные части тела.

В рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования обеспечивается широкий спектр медицинских услуг по диагностике и стационарному лечению кори. Диагноз обычно ставится на основании клинических признаков, однако для его точного подтверждения могут проводиться различные лабораторные анализы. Среди таких анализов — серологический тест на антитела к краснухе (Anticisim Rubella), ПЦР-тесты (полимеразная цепная реакция), а также тесты IgG и IgM для выявления антител к вирусу кори — все эти анализы покрываются за счет обязательного медицинского страхования.

Хотя в большинстве случаев корь протекает в легкой форме, в некоторых ситуациях она может приводить к серьезным осложнениям. Особенно тяжело заболевание переносится людьми с ослабленным иммунитетом, пожилыми людьми, детьми и беременными женщинами. Среди возможных осложнений — воспаление легких (пневмония), воспаление головного мозга (энцефалит), токсико-аллергический или вирусной этиологии воспалительный процесс головного и спинного мозга (энцефаломиелит), инфекции уха (средний отит), менингит, рвота, кишечные и сердечные проблемы, воспаление глаз (кератит), конъюнктивит и другие заболевания, сопровождающие корь. 

При наличии медицинских показаний стационарное лечение перечисленных осложнений также проводится за счет обязательного медицинского страхования. Для получения этих услуг граждане должны в первую очередь обратиться к семейному врачу или профильному специалисту. Указанные услуги — лабораторные анализы, инструментально-диагностические обследования и стационарное лечение — выполняются на основании медицинских показаний в государственных медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения.

Для информации отметим, что к факторам риска, способным вызвать более тяжелое течение кори, относятся дефицит витамина A, ослабленный иммунитет, наличие других хронических заболеваний и возрастной фактор. Для предотвращения осложнений крайне важно своевременное вмешательство. Наиболее надежным методом защиты от кори является вакцина КПК (корь, паротит, краснуха). Эта вакцина вводится в виде двух доз в возрасте 1 года и 6 лет за счет обязательного медицинского страхования и обладает высокой эффективностью.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, необходимо изолировать инфицированных лиц, строго соблюдать правила личной гигиены и вовремя обращаться за медицинской помощью. Избежать осложнений поможет немедленное обращение к врачу при возникновении симптомов.

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