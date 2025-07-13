«Путин – стратегический дурак и военный неудачник». Эти слова взяты в кавычки, поскольку являются цитатой из интервью, которое президент Финляндии Александр Стубб дал австралийскому изданию The Sydney Morning Gerald. «Посмотрите, в этом году он захвати 0,25% украинской территории ценой в 167 солдат на километр. Это чертовски высокая цена». Войну с Украиной Стубб называет «самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории»: Путин хотел утихомирить Украину, но в итоге она станет членом ЕС и, в конце концов, НАТО.

«Он хотел расформировать НАТО. Что ж, он удвоил границу с НАТО после присоединения к альянсу Финляндии. Он хотел уничтожить трансатлантическое партнерство. Что ж, все вместе мы увеличиваем расходы до 5% от ВВП. Он хотел расформировать ЕС. Что ж, я никогда не видел его более объединенным. Путин провалился по всем параметрам», - говорит финский президент. Сейчас Россия входит в Глобальный восток на правах вассала Китая, «но Китай может бросить Россию в любой момент по щелчку пальцев, стоит ему только захотеть». Когда Александр Стубб говорит о потерях России в 167 солдат на квадратный километр, он повторяет данные, недавно озвученные заместителем главы Офиса президента Украины Павла Палисы. Институт изучения войны оценивает территориальные завоевания России в мае в 498,53 квадратных километра, в июне – в 466,71, в среднем по 15,8 квадратных километров в день. Это относительно высокие темпы продвижения по сравнению с предыдущими месяцами, но даже если темпы останутся такими, на завоевание Украины России потребуется 89 лет. Захват записанных в Конституции РФ Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей займет время до февраля 2018 года.