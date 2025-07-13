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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Дюймы земли на жизни. Стубб пошел на Путина

горячая тема
Фарид Исаев, автор haqqin.az
03:00 1201

«Путин – стратегический дурак и военный неудачник». Эти слова взяты в кавычки, поскольку являются цитатой из интервью, которое президент Финляндии Александр Стубб дал австралийскому изданию The Sydney Morning Gerald.

«Посмотрите, в этом году он захвати 0,25% украинской территории ценой в 167 солдат на километр. Это чертовски высокая цена».

Войну с Украиной Стубб называет «самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории»: Путин хотел утихомирить Украину, но в итоге она станет членом ЕС и, в конце концов, НАТО.

Стубб пошел в открытую

«Он хотел расформировать НАТО. Что ж, он удвоил границу с НАТО после присоединения к альянсу Финляндии. Он хотел уничтожить трансатлантическое партнерство. Что ж, все вместе мы увеличиваем расходы до 5% от ВВП. Он хотел расформировать ЕС. Что ж, я никогда не видел его более объединенным. Путин провалился по всем параметрам», - говорит финский президент. Сейчас Россия входит в Глобальный восток на правах вассала Китая, «но Китай может бросить Россию в любой момент по щелчку пальцев, стоит ему только захотеть».

Когда Александр Стубб говорит о потерях России в 167 солдат на квадратный километр, он повторяет данные, недавно озвученные заместителем главы Офиса президента Украины Павла Палисы.

Институт изучения войны оценивает территориальные завоевания России в мае в 498,53 квадратных километра, в июне – в 466,71, в среднем по 15,8 квадратных километров в день. Это относительно высокие темпы продвижения по сравнению с предыдущими месяцами, но даже если темпы останутся такими, на завоевание Украины России потребуется 89 лет. Захват записанных в Конституции РФ Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей займет время до февраля 2018 года.

Институт изучения войны: Украина России не по зубам

При этом журнал The Economist оценивает общие потери России с начала большой войны в феврале 2022 года в диапазоне от 900 тысяч до миллиона трехсот тысяч, включая убитыми от 190 тысяч до 350 тысяч. И только с 1 мая русские потеряли убитыми около 31 тысячи: 0, 038 квадратных километров на одного убитого.

Институт изучения войны оценивает как убийственную стратегию обмена «дюймов земли на жизни», и указывает, что осенью темпы российского продвижения упадут уже только по погодным причинам. Погоду все же легче прогнозировать, чем уровень военной помощи Украине со стороны западных союзников и в первую очередь США, хотя в последние дни тут наметился явный перелом в пользу Киева, что также скажется на положении на фронте. Свой шанс договориться, пока не поздно, с Трампом, который горячо такой договоренности желал, стратег Путин тоже, кажется, упустил. Как тут не согласиться с президентом Финляндии?

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