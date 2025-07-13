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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Пезешкиан был ранен в результате израильского удара

новость дополнена
09:07 4470

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в ногу 16 июня в результате израильского авиаудара во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое проходило на нижних этажах здания в западной части Тегерана. Об этом сообщило издание Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

На этом заседании, помимо Пезешкиана, также присутствовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и другие высокопоставленные должностные лица.

В публикации утверждается, что шесть бомб или ракет были нацелены на входы и выходы из здания, чтобы заблокировать пути эвакуации и нарушить циркуляцию воздуха. Отмечается, что сценарий атаки сравнивается с действиями ВВС армии Израиля 27 сентября 2024 года, когда в районе Харет-Хрейк (Дахия, южный Бейрут, Ливан) был убит генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла.

После взрывов подача электроэнергии на этаж была прекращена, однако чиновникам, участвовавшим в заседании, удалось покинуть здание через заранее подготовленный аварийный люк. Пезешкиан и некоторые другие чиновники получили легкие ранения ног при выходе из здания.

Заместитель главы администрации президента по коммуникациям Мехди Табатабаи заявил в беседе с ливанским телеканалом Al Mayadeen, что израильская атака произошла в момент встречи Пезешкиана с командованием Вооруженных сил Ирана. Он охарактеризовал взрыв как «сильный», отметив, что цель нападения — сорвать или ликвидировать высшее военное руководство — не была достигнута.

Ранее президент Ирана в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на вопрос, пытался ли Израиль организовать против него покушение, ответил утвердительно. «Да, они предприняли попытку и действовали в этом направлении, но потерпели неудачу», - заявил президент Ирана.

Пезешкиан был ранен в результате израильского удара
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