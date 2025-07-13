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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Ким обещает: «безоговорочная» поддержка России в войне против Украины

09:24 1582

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил «безоговорочную» поддержку действий России в ее войне против Украины. Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи» после встречи Ким Чен Ына с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил, что Корейская Народно-Демократическая Республика готова безоговорочно поддержать все меры, принимаемые российским руководством по кардинальному урегулированию ситуации в Украине в соответствии с духом договора между КНДР и Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Беседа Ким Чен Ына и Лаврова прошла «в теплой и доверительной атмосфере». Глава российского МИД передал руководителю Северной Кореи «теплые приветы» от президента Владимира Путина. Ким Чен Ын в ответ передал «дружеский привет» Путину.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что Москва и Пхеньян «разделяют одни и те же взгляды по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню их союзничества». Стороны условились «всецело защищать коренные интересы друг друга, активно содействовать всестороннему расширению и развитию двусторонних отношений, тесно поддерживать друг друга на пути к обеспечению полного благосостояния и прекрасного будущего народа независимо от любых изменений ситуации в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве».

Ким Чен Ын уверен, что Россия под руководством Путина «непременно одержит победу».

Лавров встретился с Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в Вонсане. CNN напоминает, что визит Лаврова проходит в критически важный момент для российско-северокорейских отношений. По данным украинской разведки, Пхеньян планирует направить дополнительно от 25 000 до 30 000 военнослужащих для поддержки наступления Москвы на Украину. «Эта поездка может еще больше укрепить альянс, способный изменить не только ход войны, но и динамику безопасности в Азии», - отмечается в публикации.

В апреле российские власти признали, что в боевых действиях в Курской области принимали участие северокорейские военные. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились в октябре 2024-го. Глава Генштаба России Валерий Герасимов утверждал, что солдаты были направлены Пхеньяном в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. КНДР и Россия заключили его в прошлом году, он вступил в силу в декабре.

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