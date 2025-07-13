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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Ночь без беспилотников в Украине

09:43 1389

Воздушные силы ВСУ после массированной российской комбинированной атаки в субботу, 12 июля, не сообщают о новых беспилотниках в ночь на воскресенье, пишет BBC.

В то же время украинские военные заявили об активности российской тактической авиации — пусках управляемых авиационных бомб в направлении Донецкой и Сумской областей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и Воздушные силы заявили, что Россия атаковала Украину 26 крылатыми ракетами и 597 беспилотниками, в том числе сотнями дронов-имитаторов. Россия утверждала о групповом ударе по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.

В то же время Минобороны РФ заявляет, что за минувшую ночь армия Украины с помощью дронов атаковала четыре российских региона. Силы ПВО сбили 36 БПЛА. Утверждается, что над территорией Белгородской области уничтожено 26 беспилотников. Четыре дрона сбиты над территорией Воронежской области, по три — над Липецкой и Нижегородской областями. Для атаки были задействованы БПЛА самолетного типа.

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