Ночь без беспилотников в Украине

Воздушные силы ВСУ после массированной российской комбинированной атаки в субботу, 12 июля, не сообщают о новых беспилотниках в ночь на воскресенье, пишет BBC.

В то же время украинские военные заявили об активности российской тактической авиации — пусках управляемых авиационных бомб в направлении Донецкой и Сумской областей.