«Сигнал России» от Трампа

По словам собеседников, новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России. Источник средств пока не ясен, отмечает телеканал. Однако американские чиновники пояснили, что у главы Белого дома остались $3,85 млрд, выделенных предыдущей администрацией Джо Байдена на военную помощь. Чиновники также сообщили, что Трамп может конфисковать около $5 млрд российских замороженных активов, которые находятся в США, и направить эти средства в Украину, хотя ни сам Трамп, ни бывший президент Байден этим правом не воспользовались.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них около $5–6 млрд находится в США, большая часть — в Европе, в бельгийском депозитарии Euroclear. В июне 2024 года страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм для предоставления $50 млрд Украине за счет кредитов, которые будут погашены доходами от активов российского Центробанка.

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американский лидер впервые воспользуется президентским правом передачи (Presidential Drawdown Authority — PDA), которое позволяет быстро, без одобрения Конгресса, передавать оружие из американских арсеналов. Речь идет о пакете помощи объемом около $300 млн. В него могут войти ракеты для комплексов Patriot и наступательные ракеты средней дальности.