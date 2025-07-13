Украина объявила в розыск Кириенко

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Это следует из базы данных СБУ.

Кириенко разыскивается с октября 2024 года по статьям об «оправдании действий России» и «посягательстве на территориальную целостность Украины». Хинштейна обвиняют по статье о «посягательстве на территориальную целостность». Его разыскивают с апреля этого года. Вместе с тем они включены в базу сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что власти Украины разыскивают министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.