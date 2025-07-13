«Дело Эпштейна» перессорило команду Трампа

«Все нападают на генерального прокурора Пэм Бонди, которая проделала ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ!» — написал Трамп в Truth Social. «Мы в одной команде, MAGA, и мне не нравится то, что происходит», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту генпрокурора Пэм Бонди после нападок на нее из-за расследования смерти осужденного за вовлечение несовершеннолетних девушек в занятие проституцией финансиста Джеффри Эпштейна.

Глава Белого дома призвал сторонников не тратить время и силы на Эпштейна, до которого «никому нет дела».

Трамп также обвинил экс-президента Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего директора ЦРУ Джеймса Бреннана, «а также неудачников и преступников из администрации Байдена» в создании «файлов Эпштейна».

CNN сообщает, что замдиректора ФБР Дэн Бонджино не исключил своей отставки на фоне разногласий между бюро и Минюстом по поводу дела Эпштейна. По словам источников телеканала, Бонджино задумался об уходе с поста после ожесточенного спора с Бонди. Кульминацией стало совещание, в котором участвовали Бонджино, Бонди, директор ФБР Кэш Пател и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Бонджино и Патела спросили, не они ли стоят за публикацией статьи в NewsNation, в которой утверждалось, что ФБР настаивало на обнародовании большей информации по делу Эпштейна, но Минюст заблокировал это. Бонджино это отрицал.

Трамп предложил Пателу и ФБР сосредоточиться на расследовании фальсификаций на выборах и коррупции вместо того, чтобы изучать одни и те же старые документы об Эпштейне.

В то же время глава ФБР Кэш Пател отверг слухи о возможном уходе в отставку из-за якобы недовольства генпрокурором. «Для меня честь служить президенту США, и я буду продолжать делать это до тех пор, пока он от меня этого просит», - написал Пател.

Портал The Daily Wire со ссылкой на источники сообщил, что Пател не исключает, что покинет свою должность вслед за своим заместителем Дэном Бонджино.

Ранее сообщалось, что Минюст и ФБР не обнаружили «никакого компрометирующего списка клиентов» Эпштейна и никаких доказательств того, что он шантажировал влиятельных лиц. В 2019 году финансист покончил жизнь самоубийством, доказательств, что он был убит, также нет, пришли к выводу следователи.