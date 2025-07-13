12 миллионов снарядов для России

Северная Корея продолжает поставлять России артиллерийские снаряды, всего Пхеньян мог передать 12 миллионов снарядов калибра 152 мм. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на доклад разведки Южной Кореи.

Согласно данным разведки, Северная Корея уже передала России около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами. «Если рассчитывать по 152-мм снарядам, то (количество поставленных снарядов) предположительно превысило 12 миллионов», – заявили в разведке.

«Рёнхап» отмечает, что с октября 2024 года Пхеньян отправил в Россию около 13 тысяч военных. Ранее южнокорейская разведка сообщала, что в июле или августе Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска.