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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Сборная Азербайджана в решающем матче против Молдовы в Албании

Отдел спорта
12:04 81

Юношеская (U-16) сборная Азербайджана по баскетболу сегодня завершает выступление на чемпионате Европы в дивизионе «С» в Албании.

В заключительном матче наша команда сыграет с Молдовой. Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.

На первом групповом этапе, где сборная Азербайджана встречалась с Сан-Марино (105:60), Андоррой (42:52), Люксембургом (38:86) и Гибралтаром (69:40), наша команда заняла в своей группе 3-е место.

В борьбе за итоговые 5-9-е места подопечные Эрхана Токера и Анара Гаджиева обыграли Мальту (77:46) и сегодня в решающей встрече сыграют с Молдовой.

Обе команды имеют по 6 очков. Победитель займет 5-е место, проигравший - 6-е.

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