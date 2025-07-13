Сборная Азербайджана в решающем матче против Молдовы в Албании

Юношеская (U-16) сборная Азербайджана по баскетболу сегодня завершает выступление на чемпионате Европы в дивизионе «С» в Албании.

В заключительном матче наша команда сыграет с Молдовой. Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.

На первом групповом этапе, где сборная Азербайджана встречалась с Сан-Марино (105:60), Андоррой (42:52), Люксембургом (38:86) и Гибралтаром (69:40), наша команда заняла в своей группе 3-е место.

В борьбе за итоговые 5-9-е места подопечные Эрхана Токера и Анара Гаджиева обыграли Мальту (77:46) и сегодня в решающей встрече сыграют с Молдовой.

Обе команды имеют по 6 очков. Победитель займет 5-е место, проигравший - 6-е.