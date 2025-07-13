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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Застреливших полковника СБУ киллеров ликвидировали

операция СБУ
12:20 3781

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию, во время которой ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк, который лично руководил операцией.

«По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!» — сказал Малюк, слова которого приводят украинские СМИ.

Сообщается, что следствие установило причастность к убийству украинского военного мужчины и женщины. Они действовали по указанию куратора, который поручил им следить за сотрудником Службы безопасности Украины, выяснить его ежедневный распорядок и маршруты перемещения. Впоследствии координатор передал исполнителям координаты тайника, где был спрятан пистолет с глушителем. После убийства полковника злоумышленники пытались скрыться. Украинские правоохранители установили их местонахождение на территории Киевской области. Утром 13 июля СБУ провела «специальную операцию, во время которой агенты ФСБ оказали вооруженное сопротивление, в результате чего они были ликвидированы».

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