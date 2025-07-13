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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Додон ждет не дождется смены власти в Молдове

12:40 923

Лидер молдавских социалистов, экс-президент Игорь Додон после визита в Москву отправился в Минск. Об этом пишет NewsMaker.

Додон рассказал, что обсудил с Лукашенко вопросы торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Беларусью. По его словам, за последние три года товарооборот между странами снизился, но есть потенциал для роста. В частности, лидер молдавских социалистов сообщил, что после парламентских выборов в Молдове сосредоточится на «устранении барьеров для взаимной торговли и активизации работы межправительственной комиссии».

«Беларусь — надежный и предсказуемый партнер. Убежден: с приходом к власти ответственных политиков и при поддержке народа мы сможем вывести наши отношения на качественно новый уровень», — написал Додон в Telegram.

Позже подробности встречи представила пресс-служба президента Беларуси. В официальном сообщении говорится, что Александр Лукашенко приветствовал Додона фразой «Живой!», на что тот ответил: «Не дождутся».

«…Если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы», — сказал Лукашенко.

10 июля Игроь Додон побывал в Москве, где встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Лидер Партии социалистов заявил, что обсудил с Новаком возможность возобновления прямой поставки в Молдову российского газа «после смены власти в результате предстоящих парламентских выборов». Известно, что в Москве Додона сопровождали экс-башкан Гагаузии и лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах и экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

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