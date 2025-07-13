Сорок градусов спрогнозировали бакинцам

В понедельник, 14 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, слабый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-38°, местами 40° жары.
Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-40%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-39°, местами 40°, в горах ночью 13-18°, днем 28-33° тепла.