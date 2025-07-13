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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
Новость дня
Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Сорок градусов спрогнозировали бакинцам

12:56 1673

В понедельник, 14 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, слабый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-38°, местами 40° жары.

Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-40%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-39°, местами 40°, в горах ночью 13-18°, днем 28-33° тепла.

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