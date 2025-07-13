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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

«Сейчас мы будем «чик-чик»: Путин рассказал о «планах Запада»

13:15 2126

Западные страны пытались перекроить Россию под свои интересы после развала Советского Союза, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«На Западе решили: Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Сейчас мы будем «чик-чик», там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется», — сказал Путин.

По его словам, хотя на Западе отвергали эту стратегию, Москва поняла, что нужно защищать свои интересы. «Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», — утверждает российский лидер.

По словам Путина, «многие считают, и я в том числе, как ни странно... считал, что главные противоречия (России и Запада) - это [противоречия] идеологического характера».

Однако и после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». «Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ, - считает Путин. - Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял».

«Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, - заявил глава российского государства. - Вот это главное, основное».

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