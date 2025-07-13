Разрушаются две древние мечети Азербайджана

Двухэтажная мечеть в селе Биринджи Нугади Губинского района, которая внесена в реестр памятников истории местного значения, уже много лет находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться. Как сообщили haqqin.az местные жители, глубина трещин в стенах здания увеличилась до нескольких сантиметров, на первом этаже и с обеих сторон мечети образовались крупные дыры. Крыша пришла в негодность, во время дождя вода протекает внутрь, а второй этаж находится в полностью аварийном состоянии. Кроме того, в мечети отсутствуют санузел и помещение для омовения. По словам сельчан, они не раз пытались своими силами отремонтировать здание, заменить в нем хотя бы окна и заделать дыры в стенах. Но поскольку мечеть является историко-архитектурным памятником, делать этого им местные власти не разрешили, позволив лишь сельчанам благоустроить за свои деньги внутренний двор мечети.

«О том, что мечеть находится в аварийном состоянии, знают все, - рассказал один из местных жителей. - Примерно десять лет назад нам говорили, что ее ремонт уже включен в государственную программу. Но до сих пор никаких новостей нет». Построенная из красного кирпича, мечеть имеет прямоугольную форму, второй этаж и купол здания держатся на двух колоннах, а на фасаде указано, что мечеть была возведена Гаджи-Мухаммедом. Местные старожилы рассказывают, что минарет был построен примерно за десять лет до самой мечети. Изначально она была одноэтажной, но из-за наплыва верующих одноэтажное здание снесли и на его месте возвели двухэтажное. При этом минарет сохранили без изменений. Во времена Советского Союза здание мечети использовалось как кинотеатр, спортзал и склад. Однако в 1990-е годы деятельность мечети была восстановлена. По словам местных жителей, в село часто приезжают как местные, так и иностранные туристы, так что об отсутствии посетителей говорить не приходится.