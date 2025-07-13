Разрушаются две древние мечети Азербайджана

Двухэтажная мечеть в селе Биринджи Нугади Губинского района, которая внесена в реестр памятников истории местного значения, уже много лет находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться.
Как сообщили haqqin.az местные жители, глубина трещин в стенах здания увеличилась до нескольких сантиметров, на первом этаже и с обеих сторон мечети образовались крупные дыры. Крыша пришла в негодность, во время дождя вода протекает внутрь, а второй этаж находится в полностью аварийном состоянии. Кроме того, в мечети отсутствуют санузел и помещение для омовения.
По словам сельчан, они не раз пытались своими силами отремонтировать здание, заменить в нем хотя бы окна и заделать дыры в стенах. Но поскольку мечеть является историко-архитектурным памятником, делать этого им местные власти не разрешили, позволив лишь сельчанам благоустроить за свои деньги внутренний двор мечети.
«О том, что мечеть находится в аварийном состоянии, знают все, - рассказал один из местных жителей. - Примерно десять лет назад нам говорили, что ее ремонт уже включен в государственную программу. Но до сих пор никаких новостей нет».
Построенная из красного кирпича, мечеть имеет прямоугольную форму, второй этаж и купол здания держатся на двух колоннах, а на фасаде указано, что мечеть была возведена Гаджи-Мухаммедом.
Местные старожилы рассказывают, что минарет был построен примерно за десять лет до самой мечети. Изначально она была одноэтажной, но из-за наплыва верующих одноэтажное здание снесли и на его месте возвели двухэтажное. При этом минарет сохранили без изменений.
Во времена Советского Союза здание мечети использовалось как кинотеатр, спортзал и склад. Однако в 1990-е годы деятельность мечети была восстановлена.
По словам местных жителей, в село часто приезжают как местные, так и иностранные туристы, так что об отсутствии посетителей говорить не приходится.
В сельском муниципалитете нам сообщили, что представители соответствующих структур неоднократно осматривали здание мечети и запланировали ремонт.
«В последний раз ремонт проводился в 1991 году, тогда заменили кровлю, - отметили в муниципалитете. – С тех пор здание действительно не ремонтировалось, но, как говорят жители, оно и не рушится. Так что в настоящее время местные жители могут совершать в мечети молитвы».
Тем временем в селе Грыз Губинского района разрушается еще один исторический храм — мечеть Абу Муслима, считающаяся одной из трех самых древних мечетей Азербайджана. Согласно источникам, дата ее строительства относится к 131 году по хиджре, что соответствует 748–749 годам по григорианскому календарю.
Несмотря на установленный перед мечетью информационный щит, от самого здания остались лишь стены — колонны давно обрушились. По словам местных жителей, резные деревянные элементы мечети разбросаны по окрестностям, а дождь с ветром ускорили разрушение здания.
В Службе охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры журналистам haqqin.az подтвердили, что в результате продолжительных осадков на фасаде и внутри Минаретной мечети в селе Биринджи Нугади, являющейся памятником архитектуры XVIII–XIX веков, образовались трещины. В результате исторический памятник местного значения с инвентарным номером 4622 находится в аварийном состоянии. Его реставрация включена в инвестиционный план, восстановление мечети планируется в рамках реализации инвестиционных проектов.
В Службе также отметили, что мечеть в селе Грыз, зарегистрированная как памятник архитектуры местного значения, также находится в аварийном состоянии. Некоторое время назад сотрудники Службы побывали на этом объекте и зафиксировали его нынешнее состояние.
Реставрационно-консервационные работы по данному памятнику планируется включить в список проектов, финансируемых за счет государства.