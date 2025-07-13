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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Швейцария грозит отменить крупную сделку с Израилем

13:30 1048

Швейцария рассматривает возможность расторжения сделки по закупке беспилотников Hermes 900 Starliner у израильского оборонного концерна Elbit, сообщает израильский сайт Walla.

Отмечается, что это связано с задержкой поставок и неспособностью Elbit удовлетворить требования швейцарской стороны.

Сделка была подписана в 2015 году и включает поставку шести современных БПЛА для патрулирования и наблюдения. Elbit выиграл тендер, пообещав, что аппарат будет иметь функцию автономного крейсерского полета, то есть сможет распознавать находящиеся поблизости воздушные суда и избегать столкновений с ними. Эта функция позволит ему летать по маршруту, используемому для гражданских полетов, а не в отдельном воздушном пространстве, что редко встречается у беспилотников.

Изначально Elbit обещал поставить дроны в 2019 году, но серия задержек в разработке системы управления и датчиков дрона, а также катастрофа, в результате которой один из них был уничтожен во время испытаний на юге Израиля, привели к тому, что Швейцария пока получила только четыре БПЛА, а поставка остальных будет завершена только в 2029 году.

При этом и полученные дроны не соответствуют обещаниям Elbit. Они испытывают трудности с распознаванием птиц и других воздушных судов во время взлета, из-за чего Военно-воздушным силам Швейцарии приходится сопровождать каждый взлет или посадку с вертолета или другого самолета, что делает эксплуатацию беспилотников дорогой и сложной.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер до конца лета примет решение о продолжении сделки или приостановке ее и проведении нового тендера. В этом случае Швейцария понесет убытки в размере 300 миллионов швейцарских франков и, как ожидается, подаст в суд на Elbit.

Стоимость сделки составляет 246 миллионов долларов, включая запасные части, обучение и т.д. Elbit уже получил часть средств по мере выполнения поставок.

Швейцарцы приобрели специальную версию Hermes 900, известную как Starliner, которая немного больше стандартной модели. Она была продана 20 клиентам по всему миру.

Hermes 900, известный в ВВС как «Кохав», широко использовался в войне против Ирана. Большая продолжительность полета и вооружение сделали его одним из важнейших инструментов для охоты на установки для запуска баллистических ракет.

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