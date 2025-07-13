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Русские захватывают украинские села

обновлено 21:58
21:58 4734

Российские войска заняли село Разино в Донецкой области и зафиксировали продвижение вблизи ряда других населенных пунктов. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

По данным проекта, российские силы продвинулись в районах населенных пунктов: Возрождение, Торецк, Даниловка и Красный Первый.

Ранее в DeepState сообщали о захвате двух сел у административной границы Днепропетровской и Донецкой областей — Зеленого Кута и Новоукраинки. Аналитики отметили, что российские подразделения продолжают активные наступательные действия в этом направлении.

* * * 13:55

На северо-востоке Харьковской области Украины россияне продвинулись от международной границы к Великому Бурлуку (поселок в Купянском районе Харьковской области). Об этом в своем отчете сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 июля, которые свидетельствуют о продвижении российских войск. В ISW считают, что таким образом они пытаются соединить свои операции вблизи Волчанска (город в Чугуевском районе Харьковской области) с операциями вблизи Двуречной (поселок в Купянском районе). Вероятная цель - создание сплошной буферной зоны вдоль государственной границы.

В ISW отмечают, что участок госграницы между Волчанским и Купянским направлениями был неактивным в течение последних двух лет войны, а теперь российское военное командование, возможно, готовится к началу более масштабной наступательной операции в этом районе. Ранее российские войска не смогли достичь существенного продвижения к Великому Бурлуку со стороны Волчанска или Двуречной и теперь выбрали другой путь продвижения к поселению.

За последние 10 дней российские войска продвинулись примерно на пять километров от госграницы и, похоже, удерживают позиции примерно в 16 километрах к северо-востоку от Великого Бурлука.

В ISW говорят, что захват Россией Великого Бурлука усложнит оборону Украины на Волчанском и Купянском направлениях, поскольку в этом случае россияне смогут обстреливать из артиллерии передовые и тыловые позиции украинцев на обоих участках фронта и поразить логистику ВСУ.

В отчете ISW также говорится, что на фоне ожесточенных боев ВСУ несколько продвинулись в районе Покровска в Донецкой области. Аналитики подтвердили, что украинские подразделения смогли улучшить свои позиции к югу от населенного пункта Удачное. Это позволяет ВСУ частично продвинуться ближе к Покровску — одному из самых горячих направлений последних недель.

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов тем временем заявил, что россияне не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице. «По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (россияне) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы», - добавил он.

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