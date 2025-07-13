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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада
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Алиев и аш-Шараа критикуют Асада

Израильский пилот на грани провала над Тегераном

Отдел информации
14:31 1730

Пилот истребителя F-15 ВВС Израиля едва избежал аварийной посадки в центре Тегерана во время 12-дневной войны. Израильские источники сообщают, что во время налета на Иран топливная система самолета дала сбой, что привело к потере связи между одним из топливных баков и двигателем.

Неисправность привела к серьезной нехватке топлива во время полета, что поставило под угрозу выполнение операции.

В отличие от некоторых предыдущих, самолет-заправщик не был заблаговременно развернут. Как только пилот обнаружил проблему, он доложил о ней в режиме реального времени, что повлекло за собой срочную реакцию. В воздух был поднят самолет-заправщик, который прибыл вовремя, чтобы выполнить экстренную дозаправку истребителя.

Несмотря на возникшие сложности, экипажам удалось устранить неполадку, не отклоняясь от курса. Параллельно был подготовлен план действий в чрезвычайных ситуациях, который включал возможность посадки в «соседней стране» в случае повторного возникновения неисправности. Это было предусмотрено для того, чтобы исключить возможность вынужденной посадки израильского военного самолета в центре Тегерана.

Также сообщается, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар обрисовал худший сценарий еще до начала операции.

Согласно внутренней оценке военных, до 10 израильских самолетов могут быть подбиты или разбиться в течение первых 72 часов боевых действий. Этот сценарий был представлен на закрытых брифингах в рамках планирования оперативных рисков ЦАХАЛа. Однако этот прогноз не сбылся.

Следует отметить, что Иран заявил о сбитии нескольких израильских самолетов во время 12-дневной войны, но не предоставил убедительных доказательств этого. ВВС Израиля не раскрывали информацию о потерях во время войны.

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